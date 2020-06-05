Новый смартфон Vivo iQOO Z1x получит процессор Snapdragon 765G

05.06.2020, 11:36, Новости дня

Китайский бренд Vivo объявил о планах выпустить новый смартфон iQOO Z1x.

В свою очередь, аппарат является альтернативной ранее предложенного девайса iQOO Z1 5G. В новой модели применили улучшенный процессор Snapdragon 765G. Для большей производительности также установили видеоадаптер Adreno 620. Смартфон сохранил модем, поддерживающий работу в сетях пятого поколения.

Внушительные габариты смартфона подтверждает увеличенный 6,57-дюймовый экран с высоким разрешением. Кроме того, новинка может также похвастаться высокой автономностью, однако аппарат имеет уменьшенный размер оперативной памяти до 4 гигабайт. Остальные особенности и параметры устройства пока удерживаются в тайне.