Движение Black Lives Matter подало иск против администрации

05.06.2020, 11:30, Новости дня

Вашингтонский филиал движения Black Lives Matter подал иск против президента Дональда Трампа и членов его администрации из-за разгона демонстрантов перед Белым домом.

В иске, поданном совместно с Американским союзом защиты гражданских свобод, Трампа, генпрокурора Уильяма Барра, министра обороны Марка Эспера и других чиновников обвиняют в нарушении гарантированного Первой поправкой права на мирные собрания.

Для разгона демонстрантов в парке Лафайет в понедельник полиция применила дымовые гранаты и химический аэрозоль.

«То, что случилось с нашими членами в понедельник вечером в столице нашей страны, является оскорблением наших прав, – отметила представитель BLM Эйприл Гогганс. – Мы не допустим, чтобы нас заставляли замолчать с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль. Сейчас наше время быть услышанными».