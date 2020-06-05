 

Шенкер: Россия должна «убираться с Ближнего Востока»

05.06.2020, 11:30, Новости дня

Россия должна «убираться с Ближнего Востока», поскольку она играет там «деструктивную роль», считает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

«На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики – держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», – заявил Шенкер в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Говоря о «соперничестве великих держав» в регионе, помощник госсекретаря отметил, что США «не заставляют эти страны делать какой-то выбор, но хотят, чтобы они знали, какие могут быть последствия в результате того выбора, который они делают».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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