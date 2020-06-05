МЧС заявило о локализации разлива дизтоплива в Норильске

05.06.2020, 11:30, Новости дня

Разлив нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске локализовали, сообщили в МЧС.

Представитель министерства сообщил, что «проведена локализация места разлива дизельного топлива, собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов», передает ТАСС.

Он добавил, что «спасатели будут оказывать необходимую помощь региону до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

Напомним, президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не сказал подробности. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».