Эксперт дал оценку коленопреклонению полиции США перед протестующими

05.06.2020, 11:30, Новости дня

«Погромщики-бунтовщики смотрят на это снисходительно, думая, что жесты полиции – фейковые», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя поведение встающих на колено полицейских в США.

«Тренд вставания на одно колено стал популярным после того, как в 2016 году американский футболист Колин Каперник, протестуя против убийства темнокожего парня Майкла Брауна, встал на одно колено во время исполнения гимна США, хотя стоять нужно ровно», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Это вызвало большой скандал. Многие консервативные политики обвиняли его в том, что он не уважает символ американского государства. Но в среде либеральной общественности поступок Каперника считается большим событием», – добавил собеседник.

«А сейчас на фоне протестов многие политики и общественные деятели решили последовать примеру Каперника. Например, тот же Джо Байден, посетив церковь в своем родном штате Делавэр, встал на одно колено перед афроамериканским комьюнити», – отметил Дудаков.

По словам эксперта, немалое число полицейских в США также возмущены историей со смертью Джорджа Флойда, потому в знак солидарности с протестующими могут встать на одно колено. «Но это не значит, что они будут переходить на сторону протестующих», – подчеркнул политолог.

«В большинстве городов США протесты носят мирный характер, и у местной полиции есть мотивация для солидарности. А вот там, где все переросло в погромы и беспорядки, мы такого не наблюдаем», – отметил Дудаков.

«Но погромщики-бунтовщики смотрят на это снисходительно, думая, что жесты полиции – фейковые. Они считают, что полиция – их враг, потому они будут бунтовать и пытаться ломать систему. По их мнению, сегодня копы могут встать на одно колено, а через несколько дней – вновь жестко задерживать людей», – отметил американист.

В последние дни полицейские и солдаты Национальной гвардии в США во многих городах встают на колени, как утверждается, в знак солидарности в связи со смертью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. В соцсетях пользователи называют такое поведение силовиков недостойным чести офицера.

По мнению генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, полицейские в США могли вставать на колено перед участниками протестов по приказу своего руководства, чтобы снизить их агрессию, однако это не даст результатов, а только усилит погромы и деморализует полицию.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели Флойда из-за действий полицейского. Стражи порядка надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции.