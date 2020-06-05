Изуродованная пластикой звезда “Твин Пикс” Лара Флинн Бойл впервые за долгое время попалась папарацци

05.06.2020, 11:25, Разное

В американской дреме режиссера Дэвида Линча и сценариста

Марка Фроста Лара Флинн Бойл сыграла

Донну Хейворд, подругу убитой Лоры Палмер, чья смерть послужила завязкой для

сюжета.

“Твин Пикс” подарил Ларе невероятный успех. У красавицы

артистки появилась целая армия поклонников. Подростки начала 90-х мечтали

походить на Флинн Бойл. Между тем сама артистка очень комплексовала из-за

собственной внешности.

В 30 лет звезда драматического серила начала активно

посещать различных косметологов. С помощью эстетической медицины Лара Флинн

Бойл, как ей казалось, усовершенствовала свой внешний вид. Позже знаменитость сделала

несколько пластических операций.

Режиссеры больше не хотели работать с изуродованной пластикой звездой “Твин Пикс”.

Из-за частых косметологических процедур и хирургических вмешательств лицо

артистки превратилось в маску, которая не может передавать эмоции.

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Публикация от Vittorio Ludovico (@professorludovico) 10 Апр 2020 в 5:31 PDT

Последняя киноработа Лары на данный момент датируется 2014

годом. С тех пор артистка нигде не снималась. До 2017-го она активно ходила на публичные

мероприятия, где позировала фотографам. Каждый такой выход в свет сопровождался

массой критических материалов в прессе.

Светские хроникеры не уставали обсуждать трансформацию Флинн Бойл.

В какой-то момент звезде сериала “Твин Пикс” надоело

муссирование ее имени в СМИ. Актриса перестала появляться на открытых

вечеринках.

Долгое время о судьбе Лары Флинн Бойл ничего не было известно. Однако на днях папарацци поймали актрису во время прогулки с собакой.

Лара не появлялась на публике целых два года. В последний раз репортеры видели

звезду “Твин Пикс” в 2018 году. Тогда актриса распивала алкоголь в собственной

машине.