Эксперты назвали ТОП-10 производителей смартфонов 2020 в году

05.06.2020, 11:17, Разное

Эксперты рынка мобильных технологий составили список лучших производителей «умных телефонов» в 2020 году. В ТОП-10 вошли как старые бренды, так и новички.

Начинает рейтинг компания Tecno из КНР, количество проданных нею устройств за первые три месяца текущего года достигло 4,6 миллиона экземпляров. Это всего на 100 тысяч меньше, чем за такой же период 2019 года. Доля мирового рынка, которую занимает китайский бренд, составляет 2%. В основном товары Tecno можно купить в Африке, два года назад ее телефоны появились и в России.

На 9 месте оказалась компания LG с почти 5 миллионами реализованными смартфонами. Это на 1,9 миллиона меньше, чем в 2019 году и сейчас равно 2% от всего рынка. Наиболее популярны девайсы данной марки на родине, в Южной Корее (15% рынка), США (10%), странах Латинской Америки (3,8%).

8 строчка досталась концерну Lenovo + Motorola, который за первый квартал продал 6 миллионов телефонов с ОС. Падение спроса по сравнению с прошлым годом составило 3,5 миллиона единиц, в настоящее время ее показатели равны 2% рынка смартфонов в мире, наиболее популярны гаджеты в Латинской Америке и США, соответственно 14% и 8%.

На 7 ступеньку эксперты поставили Realme, китайский бренд за короткий срок смог достичь значительных успехов. В отличие от многих конкурентов, чьи доходы из-за пандемии коронавируса упали. Эта компания нарастила продажи с 2,8 миллиона в 2019 году до 7,2 миллиона за январь-март 2020 года. Чаще всего смартфоны данной марки приобретают в Индии, где они занимают 14% национального рынка.

Китайский преимум-бренд Vivo с 21,6 миллионами реализованных смартфонов попал на 6 место в ТОП-10 производителей смартфонов 2020 в году. Это 7% от всемирного рынка мобильных телефонов с операционной системой. В КНР компания занимает 2 место после Huawey (18% рынка). Также большим спросом ее аппараты пользуются в Индии (17%), в целом марка занимает третье место по популярности в азиатских странах (14%).

5 строчка у бренда Oppo, ее смартфоны в первом квартале 2020 года купили порядка 22,3 миллиона клиентов, что равно 8% всего мирового рынка. На родине, в Китае, модели марки занимают третье место с 17%, также популярны гаджеты и в Европе.

4 ступенька досталась Xiaomi этот китайский IT-гигант реализовал 29,7 миллиона смартфонов (на 1,9 миллиона меньше, чем в 2019). С долей в 30% бренд лидирует Индии, в Поднебесной же часть рынка составила 9%. Поклонниками качественных и недорогих устройств оказались европейцы, (14%, 4 место), особенно любят бренд французы, 13%, 3 место.

На 3 месте в списке лучших оказались iPhone, устройства от Apple разошлись в количестве 40 миллионов, что на 2 миллиона меньше этого же периода предыдущего года. Основной покупатель бренда, занявшего 14% рынка в мире, США – 46% рынка. Неплохо дела у Apple в Южной Корее (28% и 2 место), Европе (20% рынка и 3 место), Китае (10% и 4 место).

Серебро в ТОПе заняла китайская компания Huawei, вместе с суббрендом Honor она продала 49 миллионов смартфонов. Бесспорное лидерство у девайсов компании – в КНР (39%), 2 место в Европе ей обеспечил охват 21% доли рынка. В РФ смартфоны данной компании также на 1 строчке с 33%, популярна марка на Ближнем Востоке и в Африке (15%), в Индии же аппараты Huawei+Honor не попали даже в ТОП-5.

Наибольшее же количество смартфонов реализовала в 2020 году компания Samsung, 59 миллионов, это 20% на мировом рынке. На родине, в Южной Корее, она занимает 57% продажи в Южной Америке и Европе показывают результаты соответственно в 38% и 32%. Гаджеты компании популярны в США (32%, 2 место), РФ (19%, 2 место), Индии (16%, 3 место).