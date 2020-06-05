 

В полиции объяснили избиение жителя Магнитогорска без маски

05.06.2020, 11:16, Новости дня

Задержанный за нарушение масочного режима житель Магнитогорска, к которому применили резиновую дубинку, перед этим оказал сопротивление стражам порядка и оскорблял их, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Патруль в Магнитогорске застал 34-летнего мужчину без маски в магазине, сделав ему соответствующее замечание. «Горожанин ответил в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти», – пояснили Ura.ru в пресс-службе полицейского главка.

В настоящее время в отношении нарушителя составлены административные протоколы о неповиновении сотрудникам полиции и невыполнении правил, предусмотренных действующим в регионе в связи с пандемией коронавируса режимом повышенной готовности. Ему грозит арест до 15 суток и штраф до 30 тыс. рублей.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет», – добавили в ведомстве.

Видео, на котором полицейские задерживают мужчину без маски и при этом бьют его резиновой дубинкой, появились в магнитогорском паблике во ВКонтакте. При этом многие пользователи обратили внимание, что автор ролика не запечатлел предшествующие события, и предположили, что мужчина мог сам спровоцировать стражей порядка на жесткие действия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Экс-президент “Барселоны” Лапорта готов вернуться и вывести клуб из кризиса

26.05 / Компании беглого сотрудника ФБК задолжали в Британии 2,8 млн фунтов стерлингов

12.05 / Госдума одобрила возможность выдачи туристических ваучеров вместо денег

09.04 / При взрыве в московском бизнес-центре пострадали два человека

19.05 / Эксперт назвал вероятные точки роста экономики РФ после выхода из режима ограничений

28.05 / Попова заявила о необходимости получить вакцину до второй волны коронавируса

18.04 / Насколько стоит продлевать социальное дистанцирование и при какой температуре гибнет коронавирус. Последние новости медицины

04.06 / Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске

30.04 / Джонсон: Мы прошли пик эпидемии и движемся вниз по склону

12.05 / Найдено подтверждение естественного происхождения коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска