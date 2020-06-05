Смартфон Vivo iQOO Z1x получит процессор Snapdragon 765G

05.06.2020, 11:09, Разное

Компания Vivo готовится к выпуску смартфона iQOO Z1x, являющегося модификацией устройства iQOO Z1 5G. Только вместо процессора MediaTek Dimensity 1000+ производитель оборудует гаджет электронным блоком Snapdragon 765G от фирмы Qualcomm.

Новый процессор содержит восемь ядер Kryo 475. Каждое ядро имеет тактовую частоту 2,4 ГГц. Также смартфон Vivo iQOO Z1x оборудуют графическим ускорителем Adreno 620 и модемом X52 5G для работы в сетях нового поколения.

Смартфон Vivo iQOO Z1 5G имеет 6,57-дюймовый дисплей, работающий при частоте обновления 144 Гц. Однако модифицированный гаджет может получить более скромный экран. Кроме того, количество оперативной памяти производитель, скорее всего, уменьшит до 4 Гб. Официальная презентация устройства должна состояться в конце июня.