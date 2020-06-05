 

В Бурятии тушат два крупных лесных пожара

05.06.2020, 11:05, Новости дня

В Муйском районе Бурятии продолжают тушить два лесных пожара. В ликвидации принимают участие 30 человек, среди которых – пожарные-десантники, сотрудники лесной охраны, волонтеры, Кроме того, задействовали 7 единиц спецтехники. Огонь охватил площадь в 6,5 гектара. Причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнём, передает ГТРК "Бурятия".

В общей сложности с начала пожароопасного сезона в регионе было зафиксировано более 265 лесных пожаров общей площадью 47,5 тысячи гектаров. В прошлом году за тот же период зарегистрировали 257 пожаров на площади 55,8 тысяч гектаров.

Отметим, что более 80 процентов возгораний возникло по вине человека. С начала сезона в Бурятии было выявлено более 1,8 тысячи нарушений правил безопасности. Нарушители заплатили штрафа на общую сумму в 5 миллионов рублей.

Лесники просят житлей Бурятии соблюдать меры предосторожности. В случая обнаружения лесного пожара, просьба сообщить по телефону горячей линии 20-44-44.

Напомним, для борьбы с лесными пожарами в республику в ближайшее время поступит 30 единиц спецтехники. Для этого из федерального бюджета выделили 121,5 миллиона рублей.

Текст:

ГТРК "Бурятия"



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