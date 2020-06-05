 

Facebook начинает отмечать сообщения контролируемых государством СМИ

05.06.2020, 11:01, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахСоциальная сеть Facebook заявила о маркировке сообщений контролируемых государством СМИ. В конце года компания планирует начать блокировать рекламу от этих СМИ в США. В августе 2019 года об аналогичном шаге заявила соцсеть Twitter, пишет “Коммерсант”.

“Мы хотим помочь людям лучше понять, кто стоит за новостями, которые они видят в Facebook Люди должны знать, поступают ли новости, которые они читают, из источников, которые могут находиться под влиянием правительства”, – написал в своем блоге глава отдела кибербезопасности Facebook Натан Глейхер.

Уточняется, что отметки сначала появятся на страницах СМИ, а в течение следующей недели будут добавлены в сообщения в ленте новостей.

Компания говорит, что будет принимать решения о том, является ли СМИ контролируемым государством, исходя из структуры собственности издания, информации о руководстве и сотрудниках, редакционной политики и правил, а также из источников финансирования и доходов. Критерии отбора были разработаны в сотрудничестве с экспертами и организациями в области СМИ, управления, прав человека.

СМИ, признанные контролируемыми государством, смогут обжаловать свой статус.

Среди СМИ, которые получат маркировку, – Russia Today, Sputnik, Xinhua News и Philippine News Agency.

Между тем телекомпания Al Jazeera не получит маркировки, так как находится в частной собственности, хотя при этом имеет члена королевской семьи Катара в качестве председателя правления компании.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Число жертв беспорядков растет, достается и журналистам: что происходит в США

11.05 / Калькулятор вероятности смерти от коронавируса разработан в Польше

01.05 / Зеленский передал “пламенный привет” мэру Черкасс от СБУ и МВД

23.04 / Случаи коронавируса выявили на более чем 25 военных кораблях США

25.05 / Дибров сдержал данную Малышевой клятву

23.05 / COVID-19 в Британии. За сутки 282 человека умерли, почти 3 тыс. заболели

20.05 / Найдено объяснение повышению концентрации бензола на МКС

05.05 / Курс гривны снизился к доллару и евро

17.05 / В Кремле назвали два фактора для проведения голосования по Конституции

03.06 / Сирийская армия получила новую партию МиГ-29 из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска