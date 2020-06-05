Facebook начинает отмечать сообщения контролируемых государством СМИ

05.06.2020, 11:01, Новости дня

Социальная сеть Facebook заявила о маркировке сообщений контролируемых государством СМИ. В конце года компания планирует начать блокировать рекламу от этих СМИ в США. В августе 2019 года об аналогичном шаге заявила соцсеть Twitter, пишет “Коммерсант”.

“Мы хотим помочь людям лучше понять, кто стоит за новостями, которые они видят в Facebook Люди должны знать, поступают ли новости, которые они читают, из источников, которые могут находиться под влиянием правительства”, – написал в своем блоге глава отдела кибербезопасности Facebook Натан Глейхер.

Уточняется, что отметки сначала появятся на страницах СМИ, а в течение следующей недели будут добавлены в сообщения в ленте новостей.

Компания говорит, что будет принимать решения о том, является ли СМИ контролируемым государством, исходя из структуры собственности издания, информации о руководстве и сотрудниках, редакционной политики и правил, а также из источников финансирования и доходов. Критерии отбора были разработаны в сотрудничестве с экспертами и организациями в области СМИ, управления, прав человека.

СМИ, признанные контролируемыми государством, смогут обжаловать свой статус.

Среди СМИ, которые получат маркировку, – Russia Today, Sputnik, Xinhua News и Philippine News Agency.

Между тем телекомпания Al Jazeera не получит маркировки, так как находится в частной собственности, хотя при этом имеет члена королевской семьи Катара в качестве председателя правления компании.