Прохора Шаляпина приняли на проект «Фабрика звезд» с шестой попытки

05.06.2020, 10:53, Разное

В микроблоге Instagram в прямом эфире Лина Арифулина обсудила с телеведущей Яной Чуриковой интересные факты, которые касаются проекта «Фабрика звезд». Оказалось, что певца Прохора Шаляпина приняли в шоу только с шестой попытки.

Лина Арифулина в пяти первых сезонах была продюсером проекта, а в ее обязанности входили творческие эксперименты участников «Фабрики звезд» и постановка номеров. Она призналась Яне Чуриковой, что рабочие отношения с Прохором Шаляпиным у нее не сложились. Музыкант каждый сезон пытался попасть в проект, а она ему постоянно отказывала. В результате он стал участником «Фабрики звезд» только тогда, когда Лина Арифулина уже не занималась этим шоу.

По словам продюсера, однажды Прохор Шаляпин высказал ей все, что о ней думает. Он раскритиковал Лину Арифулину, хотя она до сих пор считает, что ее решения были правильными. Артист считает, что она затаила на него какую-то обиду.

Как отметило издание Teleprogramma, Лина Арифулина вспомнила также, что рэпер Тимати хотел сделать свой номер более красочным. Музыкант предлагал продюсеру инвестировать в постановку, но она ответила, что есть определенный бюджет проекта, за рамки которого нельзя выходить.