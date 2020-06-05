 

Байден назвал 15% американцев «не очень хорошими людьми»

05.06.2020, 10:53, Новости дня

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, комментируя акции протеста в США, заявил, что «значительное большинство» американцев – это достойные люди», но 15% граждан являются «не очень хорошими».

Соответствующее высказывание Байден сделал во время беседы со своими сторонниками из числа афроамериканцев на онлайн-форуме, посвященном проблемам борьбы с расизмом в связи со смертью Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

В ходе разговора политик раскритиковал президента США Дональда Трампа, отметив, что его деятельность ведет к расколу общества. По словам Байдена, «значительное большинство» американцев – это достойные люди, которые хотят блага для своей страны. В то же время он добавил, что от 10 до 15% граждан являются «не очень хорошими людьми, передает ТАСС.

Напомним, что Байден остался, по сути, единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от демократов. Его главный соперник – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс  8 апреля объявил о прекращении предвыборной борьбы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 



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