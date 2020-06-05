 

В Миннеаполисе прошла служба в память о погибшем при задержании Джордже Флойде

05.06.2020, 7:50, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахВ Миннеаполисе прошла первая из трех мемориальных служб в память об афроамериканце Джордже Флойде, чья гибель во время жесткого задержания стала причиной массовых протестов в США с требованиями правосудия и реформы полиции, а также против расизма и за социальную справедливость, сообщает Радио Свобода. 

Службу вел борец за гражданские права пастор Ал Шарптон. На мемориальной церемонии присутствовали правозащитники, сенаторы, члены Конгресса, актеры и музыканты.

В память о погибшем планируется провести три службы – в Миннесоте, где он умер, в Северной Каролине, где он родился, и в Хьюстоне (штат Техас), где он провел большую часть жизни. Похороны Джорджа Флойда состоятся в Хьюстоне 9 июня.

Акции памяти Флойда и минуты молчания прошли во многих городах, в том числе Нью-Йорке и Вашингтоне.

В среду и четверг большая часть акций в США носила мирный характер – в отличие от предыдущих дней, когда в ряде городов происходили стычки с полицией, отмечались случаи вандализма и разграбления магазинов. В большинстве штатов для поддержания порядка была привлечена Национальная гвардия, в некоторых городах введен комендантский час.

Территория вокруг комплекса Белого дома, включая всю площадь Лафайет, останется закрытой для публики до 10 июня, сообщил представитель Секретной службы США. “Эти закрытия направлены на поддержание необходимых мер безопасности вокруг комплекса Белого дома, а также на обеспечение возможности проведения мирных демонстраций. Было возведено охранное ограждение, и эти районы четко обозначены”, – говорится в заявлении.

Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая в Вашингтоне, отметил, что в столкновениях получили ранения более 100 сотрудников правопорядка. По его словам, большая часть демонстраций проходит мирно, а насилие часто подстрекают некие экстремистские элементы, в числе которых он назвал, в частности, представителей движения “Антифа”, которое ранее обвинял в “терроризме” и президент Дональд Трамп. Барр также заявил, что существуют и “зарубежные акторы”, заинтересованные в разжигании протестов.

Власти Миннесоты ранее признали смерть Джорджа Флойда убийством. Полицейскому, который давил коленом на шею Флойда, выдвинули обвинения в убийстве со смягчающими обстоятельствами, а остальным полицейским, участвовавшим в задержании, – обвинения в содействии убийству.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Танкер на приколе. Сколько нефти хранится в плавучих хранилищах?

23.04 / Экспериментальную методику лечения коронавируса разработали московские врачи

27.03 / Эксперт спрогнозировал возвращение живущих за границей россиян

03.06 / Появились рендеры преемника Lada Largus

28.05 / США обвинили КНДР в переводе 2,5 млрд долларов в обход санкций

18.04 / Глава Института нацпамяти сравнил решение “ЛНР” называть Луганск Ворошиловградом с “раздвоением личности”

30.03 / Жертвами коронавируса в США стали более 2,5 тыс. человек

19.05 / Гиркин: Конечно, я допускаю распад Российской Федерации. А как же?

21.04 / Погребинский объяснил снятие санкций с украинского бизнесмена Новинского

25.05 / За весь период пандемии в Украине коронавирусом заразились 1546 детей и 4112 медработников – Степанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска