В Миннеаполисе прошла служба в память о погибшем при задержании Джордже Флойде

05.06.2020, 7:50, Новости дня

В Миннеаполисе прошла первая из трех мемориальных служб в память об афроамериканце Джордже Флойде, чья гибель во время жесткого задержания стала причиной массовых протестов в США с требованиями правосудия и реформы полиции, а также против расизма и за социальную справедливость, сообщает Радио Свобода.

Службу вел борец за гражданские права пастор Ал Шарптон. На мемориальной церемонии присутствовали правозащитники, сенаторы, члены Конгресса, актеры и музыканты.

В память о погибшем планируется провести три службы – в Миннесоте, где он умер, в Северной Каролине, где он родился, и в Хьюстоне (штат Техас), где он провел большую часть жизни. Похороны Джорджа Флойда состоятся в Хьюстоне 9 июня.

Акции памяти Флойда и минуты молчания прошли во многих городах, в том числе Нью-Йорке и Вашингтоне.

В среду и четверг большая часть акций в США носила мирный характер – в отличие от предыдущих дней, когда в ряде городов происходили стычки с полицией, отмечались случаи вандализма и разграбления магазинов. В большинстве штатов для поддержания порядка была привлечена Национальная гвардия, в некоторых городах введен комендантский час.

Территория вокруг комплекса Белого дома, включая всю площадь Лафайет, останется закрытой для публики до 10 июня, сообщил представитель Секретной службы США. “Эти закрытия направлены на поддержание необходимых мер безопасности вокруг комплекса Белого дома, а также на обеспечение возможности проведения мирных демонстраций. Было возведено охранное ограждение, и эти районы четко обозначены”, – говорится в заявлении.

Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая в Вашингтоне, отметил, что в столкновениях получили ранения более 100 сотрудников правопорядка. По его словам, большая часть демонстраций проходит мирно, а насилие часто подстрекают некие экстремистские элементы, в числе которых он назвал, в частности, представителей движения “Антифа”, которое ранее обвинял в “терроризме” и президент Дональд Трамп. Барр также заявил, что существуют и “зарубежные акторы”, заинтересованные в разжигании протестов.

Власти Миннесоты ранее признали смерть Джорджа Флойда убийством. Полицейскому, который давил коленом на шею Флойда, выдвинули обвинения в убийстве со смягчающими обстоятельствами, а остальным полицейским, участвовавшим в задержании, – обвинения в содействии убийству.