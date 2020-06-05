 

Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 450 тысячам

05.06.2020, 9:50, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахПо данным на 5 июня, за последние сутки в России подтверждено 8 726 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 449 834.

За сутки от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, умерли 144 человека. За весь период в стране от COVID-19 скончались 5 528 человек.

Больше всего новых случаев в Москве – 1855, в Московской области – 762, в Санкт-Петербурге – 378, в Нижегородской области – 330.

За прошедшие сутки выписано 8 057 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 212 680.

Россия остается на третьем месте в мире по распространению коронавирусной инфекции. Лидирующие позиции по-прежнему у США – по официальным данным, в стране 1 872 660 заболевших (108 211 человек умерли), Бразилия на втором – 614 941 (34 22).

Сообщается, что в России завершена подготовка к началу клинических испытаний вакцины от нового коронавируса, разработанной военными вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.

Сотрудник филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Наталья Позднякова отметила, что для участия в клинических испытаниях отобраны 50 добровольцев из числа военнослужащих, а сама вакцина прошла стадию испытаний на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных (обезьянах и хомяках).

Настоящее Время попросило экспертов прокомментировать, насколько законно участие военнослужащих в клинических исследованиях лекарственных препаратов в качестве пациентов. 

 

 



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