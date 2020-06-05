Лишили одного статуса – дали другой: Кайли Дженнер названа Forbes самой высокооплачиваемой знаменитостью

05.06.2020, 10:30, Разное

Американский журнал Forbes, хотя и приписал Кайли Дженнер фальсификацию документов и лишил ее статуса самого молодого миллиардера в мире, все же не смог не признать ее рекордный заработок за прошедший год. Самая младшая из знаменитых сестер Кардашьян-Дженнер возглавила “Топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей”. По данным издания, Кайли заработала 590 миллионов долларов за указанный период, и во многом благодаря сделке от продажи ее косметического бренда Kylie Cosmetics американскому производителю косметических продуктов Coty в январе.

Хотя она и преувеличивала годами масштаб и успех своего бизнеса, деньги, полученные от той сделки, – вполне реальные. Этого достаточно для того, чтобы быть признанной самой высокооплачиваемой звездой, – прокомментировал Forbes свое решение.

Кайли Дженнер в кампании своей коллаборации с Balmain

Второе место в этом рейтинге досталось родственнику Кайли Дженнер – Канье Уэсту. По данным издания, за прошедший год он заработал 170 миллионов долларов, в основном от продаж его бренда Yeezy. Впрочем, и с Канье у Forbes не обошлось без разборок. Остальные строчки рейтинга достались теннисисту Роджеру Федереру ($106.3 миллионов), футболистам Криштиану Роналду ($105 миллионов), Лионелю Месси ($104 миллиона), продюсеру Тайлеру Перри ($97 миллионов), футболисту Неймару ($95.5 миллионов), ведущему Говарду Стерну ($90 миллионов) и другим.

Канье Уэст на обложке Forbes в прошлом году

Напомним, на днях американский Forbes опубликовал материл, в котором сделал переоценку состояния Кайли Дженнер, снизив его размер с миллиарда долларов до 900 миллионов, тем самым лишив ее статуса самого молодого миллиардера в истории. Журналисты предположили, что бухгалтер семьи Кардашьян-Дженнер предоставляла изданию для финансового анализа ложные налоговые декларации. Кайли молчать не стала и прокомментировала инцидент на своей странице в Twitter.

Что тут вообще происходит? Я думала, что это авторитетный сайт. “Налоговые декларации, которые, вероятно, были подделаны” – это и есть ваше доказательство? То есть, вы просто взяли и решили, что они подделаны?