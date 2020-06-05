 

В РФ провели более 12 млн тестов на коронавирус

05.06.2020, 10:30, Новости дня

Более 12 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением находятся 317 тыс. человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что проведено 12 млн 53 тыс. 663 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса, передает РИА «Новости».

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в РФ находятся 317 тыс. человек.

Напомним, в РФ за минувшие сутки выявлено 8 тыс. 726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 449 тыс. случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Карантин в Украине продлили до 11 мая, Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером. Главное за день

12.05 / Усик ответил на вызов украинского борца на бой без правил

01.05 / ЦСКА усилился хоккеистом сборной России Локтионовым

13.05 / Пенс дистанцировался от президента Трампа

27.05 / Прокуратура не утвердила обвинение по делу экс-главы НПО им. Лавочкина

26.05 / В Италии второй день подряд от коронавируса умирает меньше 100 человек

22.05 / Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате

20.04 / Вторая смерть от COVID-19 в Харьковской области. Умершая женщина контактировала с первой жертвой

16.05 / В столице вылечились от COVID-19 еще 1470 пациентов

17.04 / Глава канадского МИД: Канада и Украина никогда не согласятся на отказ от претензий к Ирану в деле о крушении самолета МАУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска