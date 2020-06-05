Представлен уникальный концепт смартфона-книжки со сгибаемым экраном от компании Xiaomi

05.06.2020, 10:30, Разное

В Сети опубликовали концепт первого смартфона-книжки со сгибаемым экраном компании Xiaomi. Изображение устройства было получено из патента, зарегистрированного китайским производителем мобильной техники еще в конце 2019 года.

Внешне смартфон-книжка со сгибаемым экраном напоминает такие устройства, как Huawei Xs и Royole Flexpai 2. Для фиксации экрана в сложенном состоянии предусмотрена специальная защелка. Кнопки включения и выключения смартфона находятся с правой стороны. Компания Xiaomi может оборудовать гаджет сразу двумя микрофонами, динамиком и разъемом USB-C.

По словам основателя исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росса Янга, презентация первого смартфона-книжки со сгибающимся экраном Xiaomi может состояться уже в самое ближайшее время. Однако не факт, что устройство будет похоже на концепт, представленный на эскизах.