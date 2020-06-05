Суточный рост случаев коронавируса в РФ впервые опустился ниже 2%

05.06.2020, 10:30, Новости дня

Суточный рост новых случаев коронавирусной инфекции в РФ впервые опустился ниже 2%, составив 1,98%. Суточный рост в Москве при этом опустился ниже 1%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, коэффициент распространения коронавируса в РФ в пятницу опустился ниже единицы до отметки 0,98. В столице этот показатель упал до минимума с начала недели и составил 0,83, передает ТАСС.

Новые 1855 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, число новых инфицированных три дня не превышает 2 тыс.

За минувшие сутки в РФ выявлено 8726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 449 тыс. случаев заболевания.