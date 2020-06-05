EMIN заявил, что заразился коронавирусом

05.06.2020, 10:30, Разное

Эмин Агаларов (EMIN) заразился коронавирусом. Об заявил сам исполнитель во время прямого эфира в Instagram.

Эмин Алагаров стал гостем недавнего выпуска онлайн-проекта «Разговор с интересными людьми», создателем которого выступил оперный певец Юсиф Эйвазов. В ходе разговора Алагаров рассказал о том, что болел коронавирусом. Он понял, что заразился, когда собирался на работу. В момент распыления одеколона артист не ощутил никакого запаха. Кроме того, исполнитель перестал чувствовать вкус еды. Алагарову приходилось находиться одному дома в течении двух недель, что оказалось для него сложным испытанием. Музыкант признался: он никогда не оставался в одиночестве.

«Здесь я впервые за 40 лет встретился с самим собой. И был удивлён встрече с этим человеком, много нового о себе узнал»,- поделился народный артист Азербайджанской Республики Эмин.

Сейчас певец абсолютно здоров. Ему удалось справиться с заболеванием без серьёзных последствий.

«У меня есть антитела», – отметил Эмин Алагаров.