 

JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России

05.06.2020, 10:20, Новости дня

Китайский автомобильный гигант JAC намерен предложить на российском рынке новый электрический хетчбэк под названием JAC iEV7S.

Предположительно, старт продаж состоится в августе нынешнего года. Пока покупатели смогут приобрести данный автомобиль исключительно в топовой версии. В новом оснащении применили передние подушки безопасности, улучшенные ходовые огни, а также продвинутый мультимедийный комплекс. Следует выделить применение противотуманных фар, а также автоматическую систему головной оптики.

Новая электрическая установка выдает 116 л.с. мощности. Также заявлено, что на полном заряде батареи станет возможным преодолеть до 360 километров пути. Стоимость новинки китайского бренда пока не сообщается.



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