 

Бренд Lexus поднял российские цены на купе и кроссовер

05.06.2020, 10:20, Новости дня

Премиальная марка Lexus сообщила об удорожании своих автомобилей, которые доступны на российском рынке.

В частности, удорожание коснулось популярных моделей LC500 и RX, которые в среднем подорожали на 65 тысяч рублей в разных комплектациях. Вместе с тем для российского рынка японское купе LC500 доступно в единственном исполнении, которое предполагает 5-литровый агрегат на 477 л.с. мощности. Цена модели с учетом удорожания достигает 8,6 млн рублей.

Кроме того, популярный кроссовер RX в настоящее время доступен в нескольких модификациях. В базовой комплектации с 2-литровым двигателем цена автомобиля достигает 3,6 миллиона рублей. В более продвинутом исполнении с 3,5-литровым агрегатом на 299 л.с. мощности цена достигает 4,4 миллиона рублей.



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