Захарова напомнила о «смертях и разрушениях» от политики США на Ближнем Востоке
05.06.2020, 10:16, Новости дня
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера к РФ уйти с Ближнего Востока, призвала вспомнить, что итогом политики США в регионе стали «только смерти и разрушения».
«Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? Не можем припомнить», – сказала Захарова РИА «Новости».
По ее словам, «только смерти и разрушения стали итогом политики США в регионе». «Хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог «удачного проекта», – добавила она.
Ранее источник в МИД России назвал глупостью слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна уйти с Ближнего Востока.
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