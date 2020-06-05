Захарова напомнила о «смертях и разрушениях» от политики США на Ближнем Востоке

05.06.2020, 10:16, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера к РФ уйти с Ближнего Востока, призвала вспомнить, что итогом политики США в регионе стали «только смерти и разрушения».

«Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? Не можем припомнить», – сказала Захарова РИА «Новости».

По ее словам, «только смерти и разрушения стали итогом политики США в регионе». «Хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог «удачного проекта», – добавила она.

Ранее источник в МИД России назвал глупостью слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна уйти с Ближнего Востока.