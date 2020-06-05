 

В РФ подтвердили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

05.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 8726 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 449 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8726 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 37,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1855, Подмосковье – 762, Санкт-Петербурге – 378.

Всего в стране выявлены 449 тыс. 834 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 212 тыс. 680 человек, из них 8057 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 5528 человека.

Накануне, 4 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8831. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 105.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Путин присоединился к экстренному саммиту G20

31.03 / В Подмосковье выздоровели три пациента с коронавирусом

30.05 / “Голубь-шпион” был оправдан и отпущен, но домой не вернулся

13.04 / СМИ: Саудовская Аравия решила продолжить ценовую войну

20.05 / Глава МИД Израиля позвонил Лаврову из-за ситуации вокруг Палестины

02.06 / В конце июня россиян ждет десятидневка оголтелого победобесия. Цель – разогреть публику к “референдуму” 1 июля

10.04 / Тысячи американцев требуют от Китая возместить ущерб, причиненный коронавирусом

11.05 / Представитель СМИ: в Оманском заливе иранский фрегат обстрелял дружественное судно

14.04 / Эксперт: Начатая Саудовской Аравией нефтяная война усугубила ее внутренние проблемы

29.04 / Коронавирус выявили у 148 сотрудников Роскосмоса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска