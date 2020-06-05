Подготовка к параду Победы началась на Красной площади

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05.06.2020, 10:16, Новости дня

Подготовка к проведению парада Победы в Москве, который назначен на 24 июня, началась на Красной площади.

На площадь уже привезена техника, шатры, трибуны для зрителей, и специалисты приступили к монтажу сцены, передает РИА «Новости». Что примечательно, места на трибунах будут располагаться с соблюдением дистанции.

Президент Владимир Путин  объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания  и президент Молдавии Игорь Додон.

Минобороны пригласило для участия в параде Победы подразделения 19 армий мира.



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