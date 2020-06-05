 

В Колорадо разрешили отказывать в обслуживании клиентам без маски

05.06.2020, 10:15, Новости дня

Губернатор Колорадо Джаред Полис издал указ, позволяющий заведениям отказывать в обслуживании клиентам без маски.

Вопрос о ношении масок в последнее время приобрел политическую окраску и подчас даже приводит к насилию.

«Наши компании, их сотрудники и другие клиенты должны иметь право быть защищенными от тех, кто отказывается принять разумную меру – носить маску», – заявил Полис, выступая на пресс-конференции.

Указ вступает в силу немедленно.

В прошлом месяце в городе Орора в Колорадо арестовали мужчину, который выстрелил в повара в ресторане, когда ему сказали, что нужно надеть маску. 14 мая мужчина угрожал повару, а на следующий день вернулся в ресторан, ударил его по лицу, а затем выстрелил.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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