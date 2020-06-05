Ал Шарптон организует акцию в годовщину Марша на Вашингтон

05.06.2020, 10:15, Новости дня

Известный борец за гражданские права преподобный Ал Шарптон объявил, что организует шествие в Вашингтоне.

Акция пройдет 28 августа, в 57-ю годовщину исторического Марша на Вашингтон, чтобы «подтвердить приверженность этой мечте».

«Нам нужно снова отправиться в Вашингтон, и всем вместе – чернокожим, белым, латиноамериканцам, арабам – встать под сенью Линкольна и сказать: пора это прекратить», – заявил Шарптон, имея в виду полицейское насилие.

Именно во время Марша на Вашингтон в 1963 году Мартин Лютер Кинг произнес знаменитую речь «У меня есть мечта». Эта акция считается одной из важнейших в истории борьбы за гражданские права в США.