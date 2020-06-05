Меркель осудила гибель Джорджа Флойда и отметила раскол в американском обществе

05.06.2020, 10:15, Новости дня

Канцлер Германии осудила гибель афроамериканца Джорджа Флойда, назвав ее «убийством» и отметив, что «расизм – ужасное явление».

«Убийство Джорджа Флойда – это ужасно. Расизм – ужасное явление. Общество в США расколото», – отметила она в интервью ZDF.

Отвечая на вопрос о роли президента Дональда Трампа в охвативших страну беспорядках, Меркель сказала, что, в то время как она сама старается «сплотить людей и стремиться к примирению», американский лидер придерживается «очень противоречивого политического стиля».