Эксперт Петр Дзюба объяснил, как восстановить удаленные файлы в телефоне

05.06.2020, 10:09, Разное

Петр Дзюба, возглавляющий департамент развития «Кселл», объяснил, как можно восстановить удаленные файлы в смартфоне. По его словам, для уверенности в том, что нужные файлы не пропадут, нужно сделать резервные копии на ПК или в облачном хранилище.

Как пишет издание iReactor, определенные документы могут быть в корзине, где они хранятся до полного удаления. Петр Дзюба рассказал, что также есть различные программы, которые помогут найти необходимые файлы. У обладателей Apple резервные копии сохраняются в iCloud и их можно в любое время загрузить. Для того, чтобы вернуть в исходное состояние документы на ОС Android с внутренней памяти гаджета или на съемном диске, чаще всего используют программу Recuva.

Издание Newinform, которое ссылается на Петра Дзюбу, отметило, что существуют также специальные приложения для смартфона, которые помогут восстановить удаленные элементы.