“Это невозможно опровергнуть”: Билл Гейтс впервые высказался насчет теории о чипировании людей

05.06.2020, 10:06, Разное

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что конспирологические теории, которые строятся вокруг участия предпринимателя в заговоре о всемирном чипировании людей весьма глупы. Комментировать такие умозаключения крайне нелепо, ведь они нисколько не соответствуют реальности.

“Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико”, – заявил Гейтс на встрече с журналистами. Предприниматель пояснил, что никогда не занимался микрочипами. Поэтому считать его причастным к этой затее крайне абсурдно.

Фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды за последние два года обеспечил 9,76% бюджета ВОЗ. Деньги тратятся на исследования в области лекарств и разработку вакцин.

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Публикация от Bill Gates (@thisisbillgates) 8 Дек 2019 в 8:19 PST

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Согласно последним данным, за все время в мире уханькую заразу подхватили свыше 6,7 миллионов человек. Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США – почти 2 миллиона. Второе место по этому показателю занимает Бразилия – 615 тысяч, на третьем месте находится Россия – более 441 тысяч.