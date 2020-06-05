Guardian – в Британии распространение коронавируса ожидают до сентября — слабая защита больниц и домов престарелых этому только способствует

05.06.2020, 9:50, Новости дня

Дома престарелых в Великобритании были очень плохо защищены от коронавируса, пишет The Guardian, ссылаясь на высказывание профессора Нила Фергюсона. По словам Фергюсона, за счёт работников домов престарелых и госпиталей, происходившие в данных учреждениях вспышки заболеваний переносились в общество. Учёный предупредил, что из-за этого уровень заражений в Великобритании может оставаться стабильным до сентября.



Reuters

Вспышки коронавируса в госпиталях и домах престарелых Великобритании проникают в общество и поддерживают уровень пандемии до такой степени, что количество заражений может оставаться стабильным до сентября, пишет The Guardian, ссылаясь на заявление профессора Имперского колледжа Лондона Нила Фергюсона.

По словам Фергюсона, он был шокирован тем, как плохо дома престарелых были защищены от вируса. Как пишет издание, считается, что в Великобритании от коронавируса умерли 16 тыс. жителей домов престарелых. «Инфекции в домах престарелых и госпиталях распространяются в общество: как правило, за счёт сотрудников этих учреждений. Если суметь снизить процент заражений в этих учреждениях, то общий процент заражений также снизится», — приводит The Guardian слова Фергюсона.

Исследователи отмечают, что пока неясно, как недавнее смягчение карантина в Великобритании отразится на распространении вируса, однако Фергюсон сомневается в том, что болезнь в скором времени исчезнет, пишет издание. По мнению учёного, в условиях отсутствия радикальной смены мер или серьёзных изменений поведения уровень заражений будет оставаться примерно на одинаковом уровне до сентября.

Фергюсон также рассказал, что, согласно исследованиям, большая часть изначальных заражений пришла в Великобританию из Испании и Италии: он отметил, что ещё до того, как страна была в состоянии отследить вирус, на английскую территорию прибывали сотни и даже тысячи людей из этих стран. По словам Фергюсона, это объясняет, почему смертность от вируса оказалась выше, чем ожидалось изначально.