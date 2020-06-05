 

Путин указал на приоритетность рационального использования природных ресурсов

05.06.2020, 9:48, Новости дня

Президент Владимир Путин поздравил Министерство экологии и подведомственные ему организации с Днем эколога, указав, что рациональное использование природных ресурсов находится в числе общенациональных приоритетов, информирует пресс-служба Кремля.

В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил, что «вопросы рационального, грамотного использования природных ресурсов по праву находятся в числе наших безусловных общенациональных приоритетов».

«Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьезных задач, главные из которых – создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, формирование высокой экологической культуры в обществе», – указывается в сообщении.

Президент подчеркнул, что РФ будет поддерживать международные инициативы, направленные на улучшение окружающей среды.

День эколога РФ – это профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды, который ежегодно отмечается 5 июня. Он был учрежден указом президента РФ 21 июня 2007 года. Впервые День эколога в РФ прошел в 2008 году.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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