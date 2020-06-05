 

На телеканале “Россия 24” обсудят возвращение здравоохранения в режим плановой работы

05.06.2020, 9:45, Новости дня

5 июня в 17:00 на телеканале "Россия 24" состоится прямая трансляция телемоста, участники которого обсудят функционирование системы здравоохранения в условиях пандемии COVID-19 и вопросы возвращения медицины в режим оказания плановой помощи. 

В настоящее время в России, как и во всем мире, большинство ресурсов системы здравоохранения направлено на борьбу с коронавирусной инфекцией. Однако даже в условиях пандемии нельзя забывать о пациентах с острыми и хроническими заболеваниями. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин. По его словам, помощь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями эндокринной системы и органов дыхания, онкологическими заболеваниями должна оказывается своевременно и в полном объеме. Нельзя допустить и снижения доступности лекарственной терапии. Концентрация усилий только на борьбе пандемией приведет к росту смертности и заболеваемости от всех остальных заболеваний в ближайшие годы.

В круглом столе примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Сергей Багненко и другие.



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