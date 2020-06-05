 

Жестокий грабитель офиса микрозаймов в Нефтекамске осужден на 4 года

05.06.2020, 9:45, Новости дня

Преступник, ограбивший офис микрозаймов в Нефтекамске и жестоко избивший менеджера, осужден на 4 года колонии. Как напоминает ГТРК "Башкортостан", ЧП произошло в феврале этого года. Грабителем оказался 31-летний житель города.

Момент нападения оказался зафиксирован камерой видеонаблюдения. Мужчина в маске и перчатках быстро зашел в помещение и сразу же напал на сотрудницу организации, которая сидела за столом. Преступник повалил ее на пол и стал избивать ногами. Затем он похитил деньги — 44 тысячи рублей, которые лежали в ящике стола, и скрылся.

На суде мужчина признал вину, но так и не объяснил, почему совершил ограбление с такой жестокостью. Как заявил пресс-служба прокуратуры РБ, преступник проведет в исправительной колонии строгого режима четыре года и два месяца.

Текст:

ГТРК "Башкортостан"



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