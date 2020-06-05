В России ожидается снижение сбора ягод в 2020 году

05.06.2020, 9:45, Новости дня

Весенние заморозки в южных регионах, возможно, окажут влияние на урожай ягод и фруктов, но цены на них не обязательно вырастут.

Производители и торговые сети учтут покупательную способность населения, полагают опрошенные РИА "Новости" участники отрасли.

По данным Росстата, валовый сбор плодов и ягод в хозяйствах РФ всех категорий в 2019 году увеличился на 4,9 процента до 3,5 миллиона тонн. Свыше 25 процентов урожая было собрано в Южном федеральном округе.

Ночные заморозки и резкие перепады температур с конца марта до середины апреля в Краснодарском и Ставропольском крае, Адыгее совпали с периодом цветения ягод и фруктов. "Из-за погодных условий общие потери годового урожая могут составить примерно 20%, если у крупных хозяйств будут проблемы по сбору урожая, то, возможно, и до 40%", — заявил директор Союза производителей ягод Ирина Козий.

Возможно пострадает и урожай яблок из-за холодной весны в южных регионах. По словам президента Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игоря Муханина "поражение может быть не 60-80%, а 40-50%", но точно станет известно не раньше середины июня. Часть деревьев зацвела, но "у яблонь есть такая особенность, как запасные почки".

Но в Крыму отмечено хорошее начало сезона — созрел первый урожай черешни. Не помешали даже заморозки. Чтобы в будущем противостоять капризам погоды, было решено высадить и молодые морозоустойчивые саженцы.