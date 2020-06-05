В США прошла церемония прощания с убитым полицейскими при задержании афроамериканцем Флойдом

05.06.2020, 9:39, Новости дня

4 июня в Миннеаполисе прошла поминальная служба по Джорджу Флойду – афроамериканцу, который умер в результате жесткого задержания полицейскими 25 мая. Об этом сообщает телеканал CBS.

В этот день в десятках городов США проходили “мирные марши”, отмечает телеканал.

Euronews сообщает, что с Флойдом прощались, как с национальным героем. Его похороны оплатил боксер Флойд Мейвезер. На церемонию прощания пришли многие звезды и защитники прав чернокожих.

Тело Флойда предадут земле на следующей неделе. Из Миннеаполиса гроб отправится в Северную Каролину, где он родился, а затем в Хьюстон, где он прожил большую часть своей жизни.

Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти афроамериканца по всей стране начались акции протестов.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Из-за беспорядков власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению беспорядков в нескольких городах.

1 июня президент США Дональд Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи. Генерал морской пехоты Джеймс Мэттис (он был министром обороны с января 2017-го по январь 2019-го) заявил, что приказ на привлечение армии к подавлению протестов был бы преступным.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.