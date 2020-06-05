От коронавируса в Украине скончалось еще 15 человек, суточный прирост новых случаев держится на высоком уровне
05.06.2020, 9:39, Новости дня
За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 553 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 5 июня.
Это один из самых высоких суточных приростов за время эпидемии: больше было только 22 апреля (578 случаев) и 3 июня, когда было выявлено рекордные 588 случаев.
Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 25 964.
От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерло 762 человека, в том числе 15 – за последние 24 часа. Выздоровели 11 372 больных (+330 за сутки).
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине провели 403 551 тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции и 33 826 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 7840 пациентов, в том числе 303 ребенка. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 298 больных, включая одного ребенка.
Среди инфицированных в Украине – 4963 медика. 39 медицинских работников умерли.
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
Винницкая область – 1093;
Волынская область – 1008;
Днепропетровская область – 960;
Донецкая область – 195;
Житомирская область – 855;
Закарпатская область – 1280;
Запорожская область – 477;
Ивано-Франковская область – 1507;
Киев – 3292;
Киевская область – 1711;
Кировоградская область – 538;
Луганская область – 51;
Львовская область – 19 884
Николаевская область – 307;
Одесская область – 970;
Полтавская область – 272;
Ровенская область – 1962;
Сумская область – 188;
Тернопольская область – 1233;
Харьковская область – 1196;
Херсонская область – 179;
Хмельницкая область – 501;
Черкасская область – 432;
Черновицкая область – 3519;
Черниговская область – 250.
Підтверджено 25 964 випадки COVID-19, з них 11 372 одужали, 762 померли. Протягом останньої доби лабораторно…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 4. juuni 2020
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. Новый этап ослабления запланирован на 5 июня.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,63 млн, из них более 2,87 млн вылечились, а 391,2 тыс. умерли.
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