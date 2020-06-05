Генпрокурор США обвинил “зарубежных актеров” в беспорядках по всей стране

05.06.2020, 9:39, Новости дня

Генеральный прокурор США Уильям Барр 4 июня заявил, что в насильственных демонстрациях после смерти афроамериканца Джорджа Флойда принимали участие экстремистские организации. Стенограмму брифинга обнародовала радиостанция NPR.

“У нас есть доказательства того, что “Антифа” и другие подобные экстремистские группы, а также участники различных политических взглядов были вовлечены в подстрекательство и участие в насильственной деятельности. Мы также видим, как “зарубежные актеры” делают все, чтобы усугубить насилие”, – отметил Барр.

Он подчеркнул, что правительство США имеет дело с различными организациями, разжигающими насилие.

Генпрокурор добавил, что с 30 мая только в Вашингтоне было ранено 114 сотрудников правоохранительных органов, из них 22 потребовалась госпитализация.

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Из-за беспорядков власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению беспорядков в нескольких городах.

1 июня президент США Дональд Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи. Генерал морской пехоты Джеймс Мэттис (он был министром обороны с января 2017-го по январь 2019-го) заявил, что приказ на привлечение армии к подавлению протестов был бы преступным.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.