Укравшего 4 рулона обоев жителя Екатеринбурга застрелил СОБР. СК возбудил против убитого уголовное дело

05.06.2020, 9:30, Новости дня

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова​ по факту применения насилия к сотрудникам полиции. Сам мужчина при попытке задержания был застрелен сотрудниками Специального отряда быстрого реагирования.

Владимир Таушанков был застрелен в ночь на 1 июня при штурме его квартиры. По версии следствия, мужчина совершил ограбление магазина – вынес из него четыре рулона обоев. Таушанкова попытались задержать в его квартире полицейские, однако он выпустил в сторону правоохранителей слезоточивый газ. Затем на место был вызван СОБР, который решил штурмовать жилище. По словам представителя Росгвардии, екатеринбуржец держал предмет, “внешне похожий на автоматическое оружие”, и угрожал сотрудникам СОБРа, когда они попали в его квартиру.

В сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета, говорится, что “применение оружия при задержании было обусловлено агрессивным поведением нападавшего”. Утверждается, в частности, что он при попытке задержания высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов и размахивал ножом.

Следственный комитет также кадры, сделанные при штурме, при этом самого момента стрельбы на записи нет. На записи видно, что ни один из штурмовавших квартиру не одет в форму сотрудника МВД. На видео есть кадры того, как Таушанков распыляет в сторону штурмующих перцовый баллон.

Опубликованная версия отличается от версии Росгвардии, согласно которой, Таушанков держал в руках предмет, похожий на автомат Калашникова.

Уральские СМИ публикуют показания начальника отдела полиции № 2 Екатеринбурга Александра Горина, прибывшего к квартире подозреваемого в краже обоев Владимира Таушанкова до штурма жилища бойцами Росгвардии. Горин утверждает, что Таушанков выпрыгнул на СОБР с ножами, а не с автоматическим оружием. “Преступник выскочил на сотрудников СОБРа с двумя ножами, и было принято решение открыть огонь на поражение”, – цитируют СМИ начальника отдела полиции № 2.

Эта версия подтверждается рассказом отца убитого. Таушанков-старший рассказал Znak.com, что его сын купил обои на собственные деньги и считал, что за ним гнались “какие-то бандиты”, поэтому заперся в квартире. По словам мужчины, никакого автомата в момент штурма квартиры в руках у его сына не было. Он пошел к двери, которую штурмовал СОБР, с ножницами и кухонным ножом в руке, которыми незадолго до этого резал обои.

Обстоятельства гибели Таушанкова вызвали вопросы о правомерности действий Росгвардии. В Москве 2 июня у здания ГУ МВД прошли одиночные пикеты, участники которых были задержаны, а в твиттере начал распростряняться хэштег #RussianLivesMatter – по аналогии с #BlackLivesMatter, лозунгом движения против полицейского насилия по отношению к афроамериканцам в США.