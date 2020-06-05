 

Москва ответила на призыв Госдепа к РФ уйти с Ближнего Востока

05.06.2020, 9:30, Новости дня

Заявления помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что РФ должна уйти с Ближнего Востока – это глупость, уровень профессиональной подготовки в американском ведомстве упал очень низко, сообщил источник в МИД России.

«Видимо, он вообще не понимает, о чем говорит. Это за пределами добра и зла. Просто какая-то глупость. Уровень профессиональной подготовки (в госдепартаменте) опустился очень низко», – сообщил источник РИА «Новости».

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также назвал цинизмом призыв помощника госсекретаря США к России.

«Заявления помощника госсекретаря США о деструктивной роли РФ на Ближнем Востоке с призывами «убраться» – просто цинизм и наглость. РФ находится в САР абсолютно легитимно по приглашению руководства страны, чего не скажешь о Соединенных Штатах», – сказал Слуцкий, передает ТАСС.

По его словам, «это США никто не звал ни в Сирию, ни в Ирак, ни в Ливию». «Вашингтон продолжает политику вмешательства и насаждения права силы вместо силы права путем смены неугодных ему режимов. Конечно, Москва, которая помешала осуществить очередной переворот, борется с террористами в регионе, играет «деструктивную роль». Тупиковая логика с претензиями на гегемонизм», – резюмировал депутат.

В четверг помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер назвал грубым политическим промахом администрации бывшего президента США Барака Обамы закрепление Россией своих позиций в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Кроме того, утверждал он, РФ на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», США считают, что Москва «должна уйти» из региона.



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