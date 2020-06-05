 

Минск направил Газпрому предложения по поставкам газа

05.06.2020, 9:30, Новости дня

Минэнерго Белоруссии направило Газпрому письмо с предложениями условий поставок газа в 2020 году и методики ценообразования с 2021 года.

«В первых числах июня Минэнерго Белоруссии направило письмо в адрес председателя правления компании Газпром Алексея Миллера, в котором обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности, по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

В письме подчеркивается, что разногласия по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования – ГПО «Белтопагаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», передает РИА «Новости».

«В целях урегулирования возникших разногласий министерство энергетики Белоруссии отмечает необходимость предоставления ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в ГПО «Белтопгаз» методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Белоруссии», – отметили в пресс-службе.

В конце мая председатель Газпрома Алексей Миллер заявил, что долг Белоруссии за поставки российского газа составляет 165 млн 570 тыс. долларов. Однако в Белоруссии заявили, что у страны «нет задолженностей» за российский газ. Белорусская сторона заявила, что споры ведутся относительно стоимости голубого топлива с учетом калорийности сырья.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до этого заявил, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки, а также на фоне ситуации с коронавирусом, цена на природный газ должна быть более гибкой.



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