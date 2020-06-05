Эксперт оценил вероятность возникновения сильных магнитных бурь в июне

05.06.2020, 9:30, Новости дня

Риск возникновения сильных магнитных бурь минимален, однако такую вероятность нельзя исключить полностью. Сильные бури следует ожидать примерно через шесть лет, сообщил руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Сергей Гайдаш.

Гайдаш пояснил, что магнитные бури «действуют на технику, особенно на ту, которая летает в космосе», она «может выйти из строя, может быть сбой радиосвязи, GPS дает большую погрешность и так далее». Вместе с тем «есть много воздействий космической погоды, источником которой является Солнце», однако «в этих явлениях есть периодичность, потому что есть одиннадцатилетний цикл солнечной активности», передает радио Sputnik.

Сейчас примерно середина такого цикла, поэтому ожидать крупных магнитных бурь не стоит, хотя «сюрпризы» возможны.

«Лет через шесть будет максимум активности. С другой стороны, Солнце может иногда на пустом месте что-то создать. Последний раз это было в 2017 году, когда уже начался спад солнечной активности, но Солнце «собралось с силами» и на нем появилось пятно. К счастью, это произошло на обратной стороне, и мы успели заранее предупредить всех. Может и так произойти, поэтому мы не даем нулевую вероятность того, что что-то будет», – предупредил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что в первой декаде июня якобы следует ожидать сильных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

До этого Обсерватория солнечной динамики (SDO) НАСА зафиксировала крупную вспышку на Солнце. Это была вспышка М-класса, которую астрономы классифицируют как среднюю из больших.

По словам ученых, испускаемое излучение слишком мало, чтобы напрямую повлиять на здоровье людей, однако из-за вспышек может ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS.

Напомним, в декабре зонд Parker Solar Probe выявил магнитные аномалии внутри солнечного ветра.