В Роскачестве водку назвали самым безопасным напитком

05.06.2020, 9:30, Разное

Специалисты Роскачества назвали пять самых безопасных и небезопасных продуктов. Для этого они провели исследование с контрольной закупкой в российских магазинах, оказалось, что одним из безопасных продуктов является водка, а вот от свиного шашлыка эксперты порекомендовали отказаться.

Среди напитков самым небезопасным оказался коньяк. В большинстве случаев для его изготовления использовался спирт, полученный не в результате переработки винограда. А вот водку признали, наоборот, наиболее безопасной наряду с томатным соком и светлым пивом. Кроме того, в список безопасных продуктов были включены: растительное масло, греча, клубничный йогурт и сметана.

Небезопасными продуктами оказались: свиной шашлык, сладкие творожные сырки с ванильным усилителем вкуса, творог, сливочное масло и лососевая игра. Эти продукты назвали слишком жирными, их чрезмерное употребление может спровоцировать набор лишнего веса.