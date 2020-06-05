 

На Урале осужден солдат-срочник за нападение на командира

05.06.2020, 9:08, Новости дня

Магнитогорский гарнизонный суд приговорил к году лишения свободы рядового срочной службы Мухамеда Дыгов, напавшего на офицера.

Дыгов, призванный в армию в июне 2019 года, успел отслужить большую часть срока в дислоцированной в Чебаркуле части, где у него и случился конфликт с военным врачом Травниковым. Солдат набросился на лейтенанта, схватил его за лицо и кулаком ударил в глаз. Затем Дыгов начал душить офицера, пытаясь повалить его на пол. В этот момент другие военнослужащие бросились на помощь и оттащили агрессора, информирует Ura.ru.

Дыгов арестован, ему предъявили обвинение по части 1 статьи 334 УК РФ («Насильственные действия в отношении начальника»).

«Солдат приговорен к одному году лишения свободы условно», – сообщили в суде.



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