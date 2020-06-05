 

В Японии призвали отобрать у России Курильские острова

05.06.2020, 8:54, Разное

Японский журналист и политолог Юкио Касияма опубликовал на страницах Wedge Infinity статью, в которой потребовал отобрать у России Курильские острова. Он напомнил, что советские войска оккупировали Шикотан, Хабомаи, Кунашир и Итуруп. При этом сейчас японское общество согласно требовать только два острова из четырех для того, чтобы поставить точку в этом многолетнем споре.

Однако такой подход ошибочен, уверен политолог. По его словам, “необходимо со всей твердостью” вернуться к требованию всех четырех островов Курильского архипелага, передает URA.Ru. Это, считает Юкио Касияма, покажет всему миру, что Токио может за себя постоять.



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