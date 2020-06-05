Елена Малышева: Коронавирусом нельзя заразиться через поверхности

05.06.2020, 8:53, Разное

В разделе сторис в микроблоге Instagram Елена Малышева заявила о том, что через поверхности коронавирусом заразиться нельзя. По словам ведущей программы «Жить здорово!», ученым удалось доказать эту теорию.

Как пишет iReactor, видеоролик Елена Малышева записала, когда прохаживалась по столичному ГУМу. Телеведущая рассказала, что с момента объявления пандемии коронавируса не было зафиксировано ни одного случая, когда пациенты заразились через поверхности. Как отметила врач, чаще всего COVID-19 выявляют после того, как человек контактировал с больными.

На видео, которое опубликовала Елена Малышева, она была без маски. Журналисты издания «Слово и Дело» отметили, что многие россияне обвинили знаменитость после этого обращения в нарушении масочного режима.

Сведения по поводу коронавирусной инфекции в РФ размещают на портале стопкоронавирус.рф. Согласно оперативной информации, в стране выявили более 441 тысяч случаев COVID-19. На данный момент выздоровели свыше 204 тысяч пациентов.