В Москве возобновили работу ярмарки выходного дня

05.06.2020, 8:48, Новости дня

Более 80 ярмарок выходного дня возобновили работу в столице, участвующие в них предприниматели усилили меры по соблюдению санитарного режима на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Немерюк сообщил, что в Москве «вновь открылись 82 ярмарки выходного дня, на них приехали около 2 тыс. продавцов из более чем 40 регионов», передает ТАСС.

Однако ярмарки работают в измененном режиме, так как «выполняют достаточно серьезные требования от Роспотребнадзора: соблюдение социального дистанцирования, двукратная обработка всех поверхностей и уборка территории ярмарки с использованием специальных дезинфицирующих средств».

Кроме того, «есть требование к самим продавцам с точки зрения соблюдения температурного режима, и мы на каждой ярмарке будем несколько раз в день его проверять».

Глава департамента уточнил, что обязательным условием для пребывания на территории ярмарок выходного дня и продавцов, и посетителей является ношение масок и перчаток. Для удобства покупателей на территории ярмарок нанесут специальную разметку, которая будет помогать людям соблюдать необходимую социальную дистанцию в полтора метра.

«Мы рекомендовали бы лицам старшего поколения, наверное, приходить несколько раньше на ярмарку, до основного потока, чтобы не было пересечений с большим наплывом посетителей», – отметил Немерюк.

В пресс-службе департамента торговли и услуг уточнили, что ярмарки выходного дня будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 8.00 мск до 21.00 мск. Самая большая ярмарка заработала в районе Строгино на северо-западе Москвы, она включает 90 торговых мест.

Также открылись ярмарки по 12 новым адресам, подобранным с учетом мнения жителей: на улице 1905 года, Грузинском валу, улице Скаковой, улице Ростокинской, Волгоградском проспекте, улице Южнопортовой, улице Перерве, Коломенском проезде, улице Азовской, Нахимовском проспекте, улице Никулинской, а также вблизи станции метро «Саларьево».

Каждый участник ярмарки обеспечен защитным экраном и кожным антисептиком для гигиенической обработки рук. На ярмарках будет осуществляться контроль наличия масок и перчаток у посетителей. Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены, туалетные комнаты оборудованы умывальниками для мытья рук, мылом и кожным антисептиком.

«Для привлечения на ярмарки выходного дня большего числа непосредственных производителей из российских регионов и обеспечения большей доступности для населения реализуемых здесь товаров, торговые места на ярмарках выходного дня предоставляются бесплатно. Все затраты на предоставление полностью оборудованных торговых мест берет на себя город», – пояснили в департаменте.

Отмечается, что ярмарки выходного дня созданы и действуют Москве, в первую очередь, с целью обеспечения жителей и гостей столицы качественной и доступной сельскохозяйственной продукцией, а также для поддержки отечественных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств.

«Вся продукция перед реализацией проходит необходимый контроль; фермерские товары проверяют на соответствие нормам качества и безопасности», – заключили в пресс-службе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что необходимость носить маски для жителей Москвы сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса, это может произойти в октябре или позже.

Глава Национальной медицинской палаты, хирург Леонид Рошаль поддержал решение Собянина сохранить масочный режим до появления вакцины.