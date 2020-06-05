Заседания ОПЕК и ОПЕК+ запланировали на один день

05.06.2020, 8:48, Новости дня

В субботу, 6 июня, планируется провести сразу две встречи: сначала стран ОПЕК, затем всех государств ОПЕК+, сообщил источник в одной из делегаций.

Источник указал, что дата неофициальная, однако подготовка к заседаниям в субботу началась, передает РИА «Новости».

По его словам, в «14.00 (15.00 мск) в Вене ожидается заседание ОПЕК, затем в 16.00 (17.00 мск) заседание ОПЕК+».

Тем временем нефть подорожала в ожидании подробностей о датах встречи ОПЕК+.

Изначально 9-10 июня планировалось провести встречу альянса по дальнейшей судьбе соглашения, но затем ОПЕК+ начала обсуждать возможность проведения заседания 4 июня, чтобы иметь возможность сформировать июльскую программу поставок на основе принятого по итогам решения по соглашению.

В среду появилась информация о том, что встреча ОПЕК+ 4 июня может и не состояться, пока не будет решена проблема с нарушением квот некоторыми странами.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что министерская встреча стран ОПЕК+ может состояться в выходные в случае подтверждения достигнутых договоренностей с Ираком.