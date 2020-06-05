В Токио прокомментировали сообщения о планах Абэ пропустить парад Победы в Москве

05.06.2020, 8:48, Новости дня

Решение по поводу возможной поездки главы японского правительства Синдзо Абэ на парад Победы в Москве 24 июня пока не принято, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«По поводу участия премьер-министра в церемонии на данный момент ничего не решено», – отметил он, добавив, что хотел бы воздержаться от более подробного ответа, поскольку вопрос лежит в плоскости внешнеполитических переговоров, которые продолжаются в настоящее время.

Суга также подчеркнул, что правительство Японии продолжит активные переговоры с Россией на основе своей «базисной позиции, основанной на решении территориального вопроса и последующего заключения мирного договора», передает ТАСС.

Ранее японские СМИ сообщили, что премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет с визитом в Россию для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.

Ожидалось, что Абэ посетит Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги тогда отмечал, что премьер в ходе своего визита в Москву планировал встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако из-за пандемии коронавируса эту поездку пришлось отменить.

В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году. Приглашения на парад Победы уже приняли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.