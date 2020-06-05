 

В Twitter при поиске по слову «расист» первым появляется аккаунт Трампа

05.06.2020, 8:40, Новости дня

Если в Twitter задать поиск по слову «расист» на английском языке, на первой строчке в рубрике «Люди» окажется официальный аккаунт президента США, пишет The Independent. Представители соцсети рассказали, что если в твитах часто упоминают чей-то аккаунт вместе с некоторыми ключевыми словами, алгоритм может выводить его в результатах при поиске по этим словам.


Reuters

При поиске в Twitter по слову «расист» на английском языке в первой строчке появляется аккаунт Дональда Трампа, пишет The Independent.

Как отмечает издание, до конца неясно, почему алгоритмы соцсети предлагают такой результат. Остальные аккаунты в рубрике «Люди» содержат слово «расист» в названии — например, «Yes, You’re Racist» («Да, ты расист»), где разбираются примеры расизма. Со слов представителей Twitter, если аккаунт часто упоминают рядом с некоторыми ключевыми словами, он может в дальнейшем появляться вместе с ними при поиске.

Президент США объявил вражду соцсети для микроблогинга после того, как его твиты стали получать метки о недостоверности информации или агрессивном посыле. Британская газета рассказывает, что ранее Трамп указал в посте неверную информацию о связи голосования по почте с фальсификацией выборов. Twitter добавил под ним ссылку на проверенную статью, в результате чего глава государства пригрозил компании серьёзными последствиями. Уже после начала протестов из-за смерти Джорджа Флойда один из твитов президента был скрыт и получил метку о том, что он «прославляет насилие». Для просмотра текста пользователям необходимо нажать на кнопку. В попытке ограничить свободу социальных сетей Трамп подписал указ об изменении статьи 230, чтобы освободить компании от ответственности за опубликованный пользователями контент.

Как напоминает в заключение The Independent, уже не первый раз алгоритмы в интернете связывают негативную информацию с Дональдом Трампом. Так, в 2018 году генеральному директору Google Сундару Пичаи пришлось объяснять конгрессу, почему при поиске по слову «идиот» в рубрику «Картинки» попадает огромное количество фотографий президента. 



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